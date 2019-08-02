Уничтоженные украинские Ил-76 показали из космоса

Военно-транспортные самолеты Ил-76 частной украинской компании, уничтоженные в Ливии в июле, сняли из космоса. Фотографии в пятницу, 2 августа, публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

Ранее в нем также появлялся другой кадр. Он был сделан с земли и сбоку. На снимках видно, что от Ил-76 остались лишь хвостовые части и куски крыльев.

Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Об уничтожении в Ливии двух Ил-76 стало известно 27 июля. Сообщалось, что они были атакованы беспилотным летательным аппаратом. По некоторым данным, транспортники перевозили из ОАЭ боеприпасы в интересах одной из сторон ливийского вооруженного конфликта.

Самолеты были уничтожены на аэродроме Эль-Джуфра. Его контролируют силы Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, ведущей наступление на Триполи, где заседает противостоящее ему правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.

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