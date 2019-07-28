В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Погиб один из пилотов. По информации «РИА Мелитополь», им оказался мелитопольский летчик, работавший по контракту.

Инцидент произошел 26 июля во время боя за аэропорт Аль-Джуфра между войсками правительства национального единства и силами Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.

Информация о данном ЧП сильно разнится. Сообщается как о сгоревших самолетах авиакомпании Alfa Air, так и об уничтоженных машинах из парка авиакомпании Europa Air, у которой в тот же день авиационная служба Украины приостановила действие сертификата эксплуатанта.

Хафтар приказал ЛНА начать наступление на столицу страны 4 апреля. Свои действия военачальник называет «операцией по освобождению Триполи». Во время визита в Париж в конце мая он отказался прекратить огонь, несмотря на просьбу французского лидера Эммануэля Макрона.

В Ливии в 2011-м началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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