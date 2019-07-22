Стали известны подробности задержания россиян в Ливии

Причиной задержания двух российских социологов в Ливии могли стать результаты проведенных ими социологических опросов, которые не устроили местные власти. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил газете «Взгляд» директор Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты Александр Малькевич.

По его словам, российские специалисты установили, что на данный момент наибольшей поддержкой населения Ливии пользуется фельдмаршал Халифа Хафтар — его рейтинг составляет более 32 процентов. На втором месте по популярности сын бывшего руководителя Муаммара Каддафи — Саиф аль-Ислам, которого поддерживают около 23 процентов ливийцев. При этом сторонниками главы Правительства национального согласия, которое контролирует столицу страны Триполи, Фаиза Сараджа являются только три процента граждан. Кроме того, проведенные россиянами опросы показали, что более 45 процентов населения по-прежнему «с теплотой вспоминают Муаммара Каддафи».

«Результаты этих опросов, видимо и стали одними из последних капель, приведших к захвату российских граждан, наших коллег-социологов, которые легально въехали в страну и легально работали», — отметил Малькевич.

По его словам, ночью неизвестные с оружием и в масках ворвались в дом, который снимали россияне, схватили их и увезли в неизвестном направлении. «Во время захвата, по нашим данным, среди нападавших звучала, в том числе, и английская речь», — уточнил Малькевич.

Он добавил, что в настоящее время российские граждане находятся в тюрьме, где их подвергают пыткам с целью выбить из них признание в ведении подрывной деятельности на территории Ливии. При этом им до сих пор не был предоставлен адвокат, а тот специалист, которого нашла российская сторона, также был арестован.

О задержании сотрудников Фонда защиты национальных ценностей в Ливии стало известно ранее в июле. Отмечалось, что они подозреваются во вмешательстве в следующие президентские выборы в стране.

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия. 4 апреля 2019 года Хафтар приказал Ливийской национальной армии (ЛНА) начать наступление на Триполи.

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