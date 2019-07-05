В Ливии арестовали двух россиян

В Ливии арестовали двух граждан России за вмешательство в следующие президентские выборы в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Все задержанные являются попали под стражу еще в мае и являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей. Одним из задержанных является социолог Максим Шугалей. Представители организации уверяют, что ее сотрудники занимались исключительно наблюдением за ситуацией в стране.

Прокуратура временного правительства Ливии в Триполи сообщила, что задержанные пытались добиться встречи с Саифом аль-Исламом Каддафи — сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи. Третий подозреваемый же успел покинуть страну до того, как был совершена операция ливийских спецслужб.

Фонд в начале 2019 года запустил проект по изучению общественного мнения и анализу текущей ситуации в Ливии, который включал в себя кабинетное исследование, комплекс полевых исследований и экспертные интервью с ключевыми политическими акторами этой страны.

ООН предлагало весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии, однако точной даты проведения их не назначено до сих пор.

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!