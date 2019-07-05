В Ливии сбили самолет российским «Панцирем»

Видео: @Mansourtalk / Twitter

Ливийская национальная армия (ЛНА), которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар, сообщила о том, что ее силам удалось уничтожить истребитель МиГ-23УБ правительства национального согласия российским комплексом «Панцирь-С1». Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Известно, что истребитель рухнул в окрестностях города Тархуна, который находится в 80 километрах на юг от столицы страны Триполи. Сообщается, что оба пилота погибли.

Хафтар приказал ЛНА начать наступление на столицу страны 4 апреля. Свои действия военачальник называет «операцией по освобождению Триполи».

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» создан в тульском «КБ приборостроения». Первые версии разрабатывались еще в начале 1990-х годов, впоследствии комплекс был полностью переделан в рамках исполнения экспортного заказа для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и управляемыми ракетами, он предназначен для работы в системе объектовой ПВО ближней зоны с задачей защиты от малозаметных низколетящих авиационных средств поражения (в том числе крылатых ракет).

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