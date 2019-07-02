В Ливии показали войну от первого лица

@ConflictTeam / Twitter

В сети появилось видео, снятое танкистом во время стрельбы в Ливии. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Conflict Intelligence Team.

Кадры сделаны к югу от ливийской столицы — города Триполи. На них видно, как танк Т-55 Вооруженных сил страны едет по безлюдным улицам и, останавливаясь, открывает огонь по разным целям.

В июне в сети появилась видеозапись дуэли двух танков в Триполи. Танк Т-55, принадлежащий одному из подразделений правительства национального согласия, уничтожил боевую машину такого же типа войск ливийского фельдмаршала Халифа Хафтара.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году. Тогда был свергнут и убит правивший с 1969 года Муаммар Каддафи. В результате страна оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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