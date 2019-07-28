Стал известен груз уничтоженных в Ливии украинских Ил-76

Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые были уничтожены в результате ракетного обстрела в Ливии, перевозили оружие из ОАЭ. Об этом сообщает «Зеркало недели».

По информации издания, самолеты транспортировали боеприпасы для одной из сторон конфликта в Ливии. Все члены экипажа имели украинское гражданство. Также отмечается, что поставщиком вооружений была частная украинская компания.

О крушении украинских военно-транспортных самолетов стало известно в воскресенье, 28 июля. По данным портала avia.pro, инцидент произошел 26 июля во время боя за аэропорт Аль-Джуфра между войсками правительства национального единства и силами Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. В результате катастрофы, предположительно, погиб один член экипажа. По информации «РИА Мелитополь», им оказался мелитопольский летчик, работавший по контракту.

Хафтар приказал ЛНА начать наступление на столицу страны 4 апреля. Свои действия военачальник называет «операцией по освобождению Триполи». Во время визита в Париж в конце мая он отказался прекратить огонь, несмотря на просьбу французского президента Эммануэля Макрона.

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Ливия в результате конфликта оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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