США обвинили Россию в препятствовании перемирию в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании установлению режима прекращения огня в Сирии. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Беспощадные действия России, иранский режим, "Хезболла" и режим [президента Сирии Башара] Асада напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии», — заявил Помпео. Он также отметил, что американская сторона осуждает варварские нападения и призывает к немедленному прекращению огня.

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Ранее американские СМИ сообщали, что режим Башара Асада приступил к самому активному наступлению с начала почти девятилетней гражданской войны в стране. Это свидетельствует о начале финальной битвы между формированиями Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемыми Турцией, и сторонниками Асада, которых поддерживают Россия и Иран.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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