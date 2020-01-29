Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии. «Сейчас ничего такого вроде астанинского процесса не осталось. Он затих или его приглушили», — отметил Эрдоган. Он добавил, что Турция, Россия и Иран должны возобновить переговоры.

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Ранее 28 января президент США Дональд Трамп и Эрдоган провели телефонный разговор о ситуации в Сирии. Лидерам удалось договориться об общих целях в регионе — оба считают, что столкновения в Идлибе должны прекратиться.

9 января Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин ввели режим прекращения огня в Идлибе. В ходе совместной встречи они заявили, что хотят найти выход при помощи исключительно мирных методов. Уже 16 января сирийская армия возобновила военную операцию — это стало ответом на нарушение боевиками соглашения о прекращении огня.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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