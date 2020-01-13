Иран решил засудить Трампа за убийство Сулеймани

Тегеран подаст в международный суд иск на президента США Дональда Трампа из-за убийства командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси (Ebrahim Rayeesi), передает агентство Fars.

По его словам, Иран должен сделать так, чтобы американский лидер ответил за свои поступки и нарушение международных законов. Вопрос о подаче иска проработают в совете по правам человека в сотрудничестве с МИД и другими ведомствами.

Трампа предлагается вызвать в суд в качестве главного обвиняемого. «Мы не оставим его в покое, он должен предстать перед международным трибуналом», — отметил Раиси.

Ранее источники в американской администрации сообщили, что Трамп подготовил указ о ликвидации Сулеймани еще летом 2019 года. Это произошло после того, как иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего был убит Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия американской стороны проявлением терроризма. Вашингтон объяснил удар самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.

В ответ на убийство Иран в ночь на 8 января нанес удар по американским базам в Ираке. На фоне усиления напряженности утром того же дня иранские военные по ошибке сбили украинский пассажирский лайнер, 176 человек погибли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru