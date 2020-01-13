В Пентагоне не увидели доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что не видел разведданных, которые бы доказывали версию о подготовке генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани атак на американские посольства. Об этом он сообщил в эфире телеканала CBS, передает The Hill.

По словам Эспера, президент США Дональд Трамп, который заявил о планах Сулеймани, не привел разведданных или каких-либо других доказательств. При этом глава Минобороны отметил, что поддерживает позицию американского лидера и верит в подготовку атак.

Материалы по теме Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке В Вашингтоне считают, что это может стать началом полномасштабной войны

«Я разделяю это мнение. Я знаю, что другие члены Совета национальной безопасности также разделяют эту точку зрения. Вот почему я направил тысячи американских десантников на Ближний Восток, чтобы укрепить наше посольство в Багдаде и других местах в регионе», — отметил министр.

Также Эспер сообщил, что США не ожидают дальнейших атак со стороны Ирана.

11 января Трамп заявил, что на момент убийства генерала Сулеймани тот планировал нападения на четыре посольства США. «Мы можем вам сказать, что, вероятно, это было бы посольство в Багдаде», — сказал Трамп. На какие еще диппредставительства якобы планировались нападения, американский лидер не уточнил.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего был убит Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель генерала.

Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!