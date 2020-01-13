Иран утвердил решение считать Пентагон террористами

Президент Ирана Хасан Рухани утвердил внесение Пентагона в список террористических организаций. Об этом сообщает Tasnim News Agency.

Отмечается, что Рухани дал указание соответствующим органам выполнить резолюцию, которая была принята ранее во время открытого заседания парламента. Тогда Тегеран решил считать штаб-квартиру Министерства обороны США террористами вследствие убийства иранского генерала КСИР Касема Сулеймани американскими военными. Кроме того, силы спецподразделения «Аль-Кудс» получат 200 миллионов евро из Фонда национального развития страны.

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В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего был убит Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель генерала.

Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.

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