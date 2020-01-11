Трамп рассказал о подготовке Сулеймани атак на четыре посольства США

Президент США Дональд Трамп заявил, что на момент убийства иранского генерала Касема Сулеймани тот планировал нападения на четыре посольства США. Об этом сообщает Fox News.

«Мы можем вам сказать, что, вероятно, это было бы посольство в Багдаде», — сказал Трамп. На какие еще диппредставительства якобы планировались нападения, американский лидер не уточнил.

3 января в результате авиаудара США по аэропорту Багдада погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.

В Пентагоне заявляли, что приказ об убийстве Сулеймани был отдан лично президентом США Дональдом Трампом. Эту идею американскому лидеру мог подать госсекретарь Майкл Помпео, сообщают источники. США считают генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

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