Раскрыты подробности решения США об убийстве Сулеймани

Президент США Дональд Трамп подготовил указ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани летом 2019 года. Эта информация была раскрыта телеканалом NBC News со ссылкой на источники в американской администрации.

Отмечается, что занимавший на тот момент должность советника по нацбезопасноти Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео выступили за убийство Сулеймани в июне 2019 года после того, как иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Американский лидер, в свою очередь, заявил, что готов будет пойти на этот шаг только в случае гибели гражданина США. При этом тогда же он подготовил указ о ликвидации с условием, что должен будет окончательно санкционировать конкретную операцию против Сулеймани. Известно, что Трамп согласился начать операцию против Сулеймани в ответ на нападение на базы 27 декабря в Ираке, в результате чего погиб один американец, а еще четверо были ранены. Издание подчеркивает, что эта информация подрывает обоснование США о необходимости убийства Сулеймани из-за предстоящих атак на американцев.

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В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего был убит Касем Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель генерала.

Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.

Вечером 19 июля 2019 года Тегеран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. По данным СМИ, военные остановили корабль за нарушение сразу нескольких правил.

До этого в США заявили, что сбили иранский беспилотник в Ормузском заливе, когда он очень близко подлетел к американскому десантному кораблю. Перед этим же сообщалось, что иранская сторона сбила американский военный беспилотник.

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