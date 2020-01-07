США раскрыли предсмертные планы Сулеймани

Иранский генерал Касем Сулеймани перед убийством готовил сразу несколько атак на дипломатов и военных из США. Об этом в интервью телеканалу Fox News, выдержки из которого приводит ТАСС, рассказал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Президент [США Дональд Трамп] всегда открыто говорил о том, что его главной задачей является защита американских граждан, и разведданные, которые были в нашем распоряжении, информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни», — отметил О'Брайен, раскрыв планы иранского генерала.

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По его словам, Трамп был в курсе таких планов и именно поэтому приказал провести операцию по устранению Сулеймани.

Ранее о планах Сулеймани по атаке на американских военных и гражданских лиц заявлял президент США. Трамп называл Сулеймани «террористом номер один в мире». Высокопоставленный руководитель Корпуса стражей исламской революции Сулеймани был убит 3 января на территории багдадского аэропорта после цепочки событий, последовавших за атакой проиранской группировки «Катаиб Хезболла» на военную базу в Ираке, в результате которой погибло несколько граждан США.

В то же время министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф объяснил нахождение Сулеймани в Багдаде дипломатической миссией по налаживанию отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Госсекретарь США Майк Помпео усомнился в правдивости таких заявлений.

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