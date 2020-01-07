В Иране возобновилась церемония погребения Сулеймани

В городе Керман на юго-востоке Ирана возобновилась церемония погребения генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. Об этом 7 января сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

Уточняется, что процедура захоронения должна быть завершена в течение нескольких минут.

Траурная церемония была сорвана из-за собравшихся «миллионов скорбящих» в родном городе Сулеймани Кермане. Всего население города составляет около 600 тысяч человек. В результате давки более 50 человек погибли, еще около 200 получили ранения.

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В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего погиб Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма.

Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство в Ираке.

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