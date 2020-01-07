Возросло число погибших в давке во время прощания с Сулеймани в Иране

Во время церемонии прощания с генералом иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касемом Сулеймани в Кермане более 50 человек погибли, еще около 200 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.
Уточняется, что большая часть жертв — мужчины. Ранее сообщалось о 40 погибших и 213 пострадавших.
Видео смертельной давки 7 января появилось в Telegram-канале «Военный обозреватель». Похороны генерала отложили из-за слишком большого числа иранцев, которые желали проститься с ним.
В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего погиб Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма.
Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство в Ираке.