Десятки людей погибли во время прощания с генералом Сулеймани

В иранском городе Керман погибли 35 человек, еще 48 пострадали во время церемонии прощания с генералом иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касемом Сулеймани. Об этом во вторник, 7 января, сообщает Associated Press со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Отмечается, что люди погибли в результате давки. Информацию подтвердил глава службы скорой медицинской помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд. Церемония началась утром в родном городе Сулеймани.

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Ранее сообщалось, что парламент Ирана единогласно принял законопроект, согласно которому Пентагон приравнивается к террористам.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего погиб Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель генерала.

Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.

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