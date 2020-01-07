Иранцы сорвали похороны генерала Сулеймани

Похороны генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани отложили из-за слишком большого числа иранцев, которые желают проститься с ним. Об этом во вторник, 7 января, сообщается в Twitter Press TV.
Отмечается, что траурная церемония была сорвана из-за собравшихся «миллионов скорбящих» в родном городе Сулеймани Кермане. Всего население города составляет около 600 тысяч человек.
Ранее стало известно, что во время церемонии прощания в результате давки погибли 35 человек. Позже сообщалось о еще пяти умерших, число раненых превысило 200.
Глава «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель Сулеймани.