Появилось видео смертельной давки на церемонии прощания с генералом Сулеймани

Материалы по теме США нанесли ракетный удар по Ираку Во время атаки погиб иранский генерал. Его ликвидацию в Пентагоне назвали самообороной

В иранском городе Керман погибли 40 человек, 213 пострадали во время церемонии прощания с генералом иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касемом Сулеймани. Об этом сообщает Reuters, видео смертельной давки появилось в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Ранее сообщалось, что похороны генерала отложили из-за слишком большого числа иранцев, которые желают проститься с ним.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего погиб Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма.

Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство в Ираке.

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