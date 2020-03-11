Иранцы решили вылечиться от коронавируса алкоголем и отравились

Несколько десятков человек в Иране отравились алкоголем. Это произошло из-за того, что с его помощью они пытались вылечиться от коронавируса, заявил заместитель генерального прокурора города Кередж Мохаммад Агайари. Его слова передает агентство ISNA.

Он отметил, что за несколько дней в результате алкогольного отравления умерли 40 иранцев. Агайари подчеркнул, что в рамках расследования задержаны три человека. У них изъяли четыре тысячи литров контрафактного алкоголя. По словам прокурора, погибшие по ошибке употребляли его как лекарство от пневмонии COVID-2019.

ТАСС отмечает, что всего за первые недели марта более 200 человек отравились алкоголем в Иране. Обстоятельства происшествий выясняются.

В соответствии с нормами шариата, в стране действует сухой закон. Он запрещает производство и потребление алкогольных напитков на территории Ирана, исключение — некоторые общины, живущие на его территории.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заражены более 119,5 тысячи человек. Свыше 4,2 тысячи заболевших погибли, еще 65,9 тысячи вылечились.

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