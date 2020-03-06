Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за коронавируса

Россия временно приостановит пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают из Ирана для обучения, работы или туризма. Об этом говорится в распоряжении правительства.

Отмечается, что граница будет закрыта с субботы, 7 марта.

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Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировали еще шесть случаев заражения коронавирусом. Пять заболевших обнаружены в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все случаи коронавируса завезены в Россию из Италии — зараженные посещали страну в последние две недели.

В мире пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, заболели более 100 тысяч человек, скончались 3398 человек, а более 55,5 тысячи вылечились. В России на 6 марта зафиксированы 13 случаев заражения. Среди них трое иностранцев на территории страны: двое граждан Китая и один итальянский студент. Вирус обнаружили у трех россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и перевезенных в Казань. На лечении также находятся шесть заболевших в Москве и один — в Нижнем Новгороде.

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