Создан официальный источник информации о коронавирусе в Москве

На официальном сайте мэра и правительства Москвы появился специальный раздел, посвященный коронавирусу. Столичные власти сообщили, что это официальный источник информации о вирусе.

В разделе указано число выявленных случаев заражения в городе — шесть — и приводится ссылка на указ мэра Сергея Собянина о мерах по борьбе с коронавирусом. Также там даются ответы на основные вопросы о вирусе — что это такое, каковы симптомы вызываемых им заболеваний, как вирус передается и как от него защититься.

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Отдельный пункт посвящен рекомендациям туристам, выезжающим в Китай и другие страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Кроме того, даны рекомендации людям, возвращающимся в Москву из регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

Ранее 6 марта оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России объявил о выявлении в стране шести новых случаев инфицирования. Пять из них зафиксированы в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все заразившиеся являются российскими гражданами.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел в столице режим повышенной готовности для городских служб. Отныне граждане, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в Россию. Прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, США, Великобритании и Норвегии необходима самоизоляция на дому на срок до 14 дней. Московских работодателей обязали измерять температуру тела работников с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

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