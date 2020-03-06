Стало известно о состоянии госпитализированных с коронавирусом в Москве

Состояние одного из заразившихся коронавирусом, госпитализированных в Москве, оценивается как средней тяжести. У остальных симптомы вируса носят легкую форму, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Всего на сегодняшний день в столице подтверждено шесть случаев заболевания. <...> Заболевание у четырех пациентов протекает в легкой форме», — сообщили в оперативном штабе.

По словам собеседника агентства, лечением пациента в состоянии средней тяжести занимаются в медицинском центре в московском районе Коммунарка. Большая часть контактировавших с инфицированными уже установлена.

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Ранее стало известно, что в России за сутки зафиксировали еще шесть случаев заражения коронавирусом. Пять заболевших обнаружены в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все случаи коронавируса «завезены» в Россию из Италии — зараженные посещали страну в последние две недели.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 100 тысяч человек, скончались 3398 человек, более 55,5 тысячи вылечились. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла уровень опасности международного распространения SARS-CoV-2 до очень высокого.

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