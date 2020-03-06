Все заразившиеся коронавирусом на круизном лайнере россияне выздоровели

Все россияне, заразившиеся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, выздоровели. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В пятницу, 6 марта, трех граждан России, эвакуированных с корабля в Японии, выписали из больницы в Казани. Еще пять туристов, помещенных в карантин из-за коронавируса, выпишут в ближайшие выходные, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. «Они проходят карантин, все необходимые регламенты исполняются. Все пойдут домой. Никакой опасности они не представляют», — отметил глава республики.

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Ранее стало известно, что в России за сутки зафиксировали еще шесть случаев заражения коронавирусом. Пять заболевших обнаружены в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все случаи коронавируса «завезены» в Россию из Италии — зараженные посещали страну в последние две недели.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 100 тысяч человек, скончались 3398 человек, более 55,5 тысячи вылечились. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла уровень опасности международного распространения SARS-CoV-2 до очень высокого.

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