У пассажиров еще одного круизного лайнера заподозрили коронавирус

Круизный лайнер Braemar развернули в обратном от Доминиканы направлении из-за того, что у нескольких пассажиров заподозрили коронавирус. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудники органов здравоохранения Доминиканской Республики заявили, что отказались принимать судно после того, как капитан лайнера сообщил об обнаружении у восьми пассажиров симптомов, включающих в себя лихорадку, кашель и затрудненное дыхание.

Компания Fred Olsen Cruise Lines, которой принадлежит Braemar, настаивала на том, что ни у одного из отдыхающих не было признаков смертельного китайского вируса, отмечая, что сейчас они хорошо себя чувствуют. Несмотря на это, доминиканские власти отказали в разрешении на высадку любому из 1128 пассажиров и 384 членов экипажа.

Ранее, 5 февраля, в Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус. Всего врачи выявили 31 подозрительного пациента. 3700 пассажиров и все члены экипажа находятся на лайнере на двухнедельном карантине. Им велено оставаться в каютах, пищу им будут приносить через систему обслуживания номеров.

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