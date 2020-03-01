Завершена эвакуация пассажиров с охваченного коронавирусом лайнера

В Японии завершена эвакуация всех пассажиров с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess. Об этом объявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, передает ТАСС.

«Таким образом, все пассажиры и члены экипажа покинули судно», — сообщил глава ведомства. По его данным, в воскресенье, 1 марта, лайнер покинули около 500 членов экипажа и обслуживающего персонала судна. Като также выразил соболезнования родным и близким пассажиров судна, которые умерли от коронавируса.

Эвакуация около одной тысячи пассажиров с Diamond Princess началась 19 февраля. Ряд стран, в том числе Россия, Австралия, Израиль, Канада и США, вывезли своих граждан в отдельном порядке — в общей сложности около 800 человек. Затем на берег были спущены пассажиры, контактировавшие с зараженными и в связи с этим прошедшие дополнительный карантин.

Круизный лайнер Diamond Princess пришвартовался у берегов Японии 5 февраля, после чего на судне был объявлен двухнедельный карантин. Это произошло после того, как у некоторых пассажиров, находящихся на борту, были обнаружены симптомы коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Всего на судне находились 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая 24 россиянина. Коронавирус был выявлен у 705 человек.

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