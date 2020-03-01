Заразившийся коронавирусом американец призвал не паниковать

Американец Карл Голдман, заразившийся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, рассказал о ходе лечения и призвал не паниковать из-за болезни. Его рассказ опубликован в Washington Post.

Голдман пишет, что чувствует себя лучше, чем при бронхите, которым переболел несколько лет назад. У него не было озноба и боли. Он начинает кашлять, когда сдавливает грудь. В обычной ситуации при таких симптомах он пошел бы на работу.

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Американец чувствовал себя хорошо после карантина на лайнере, когда ехал в аэропорт Токио, чтобы улететь в США. У него был легкий кашель и усталость, которая естественна в той ситуации. В самолете Голдман заснул, а проснувшись, почувствовал жар. В США его повезли на карантин в больницу при университете в Небраске. Анализ на коронавирус подтвердился, пациенту делали капельницы и давали таблетки. Через несколько дней его перевели в другую палату, по соседству с женой, у которой анализы были отрицательные. Они общаются с помощью видеочата.

В четверг анализы показали, что коронавирус у Голдмана все еще есть, но интенсивного лечения не требуется. У пациента измеряют температуру и берут кровь, поскольку он согласился участвовать в исследовании, которое может помочь найти лечение от заболевания. Голдман работает удаленно на ноутбуке, ходит по палате и смотрит новости. По его словам, сюрреалистично видеть, как все паникуют по поводу его болезни. Возможно, коронавирус распространится в Соединенных Штатах, но паника никому не поможет, уверен пациент.

Ранее в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение после первой в стране смерти из-за коронавирусной инфекции. В США зафиксировано 70 случаев заболевания, в мире почти 87 тысяч человек, в основном в Китае. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, 42,1 тысячи — вылечились.

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