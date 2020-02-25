Украинцы отказались эвакуироваться с охваченного коронавирусом лайнера

Почти все украинцы, находящиеся на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, отказались эвакуироваться. Об этом радио «Громадьске» сообщил сотрудник Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

По его словам, изначально на лайнере находилось 25 украинцев, все они — члены экипажа. Позже двоих госпитализировали. «Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться на Украину. Еще с одним устанавливается контакт», — рассказал Коваленко, отметив, что власти страны готовы к тому, что граждане захотят вернуться на родину.

Материалы по теме Черные дни Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир

Решение о том, возвращаться в страну или нет, будет решаться в первую очередь самими украинцами и владельцем судна, заключил сотрудник МИД.

Ранее 25 февраля сообщалось о смерти еще одного пассажира Diamond Princess. Общее число погибших среди пассажиров и членов экипажа достигло четырех. Известно, что четвертому скончавшемуся пассажиру было 80 лет. Его пол и гражданство не уточняются.

5 февраля лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама. Один из пассажиров на борту, 80-летний житель Гонконга, стал разносчиком инфекции. Всего на корабле было около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран. Восемь россиян вывезли с судна 23 февраля и разместили в санатории в Казани.

По данным на утро 25 февраля в Китае от коронавируса 2019-nCoV COVIR-19 скончались 2663 человека, число подтвержденных случаев заражения превысило 77,6 тысячи человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!