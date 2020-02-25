Умер еще один пассажир охваченного коронавирусом лайнера

Умер еще один пассажир охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Общее число погибших среди пассажиров и членов экипажа достигло четырех. Известно, что четвертому скончавшемуся пассажиру было 80 лет. Его пол и гражданство не уточняются.

Всего в Японии заражен 851 человек, 691 из них — пассажиры и члены экипажа Diamond Princess.

О смерти первых двух пассажиров Diamond Princess сообщалось 20 февраля. Погибшими оказались мужчина и женщина возрастом около 80 лет. Они умерли в одной из японских больниц. Третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess скончался 23 февраля.

5 февраля лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама. Один из пассажиров на борту, 80-летний житель Гонконга, стал разносчиком инфекции. По данным Министерства здравоохранения Японии, всего вирусом заразились более 600 пассажиров. Всего на корабле было около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран. Восемь россиян вывезли с судна 23 февраля и разместили в санатории в Казани.

По данным на утро 25 февраля в Китае от коронавируса 2019-nCoV COVIR-19 скончались 2663 человека, число подтвержденных случаев заражения превысило 77,6 тысячи человек.

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