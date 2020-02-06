Китайские проститутки притворились японками из-за коронавируса

Из-за распространения смертельного коронавируса 2019-nCoV работающие за рубежом китайские проститутки столкнулись с резким падением спроса на их услуги. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, в Новой Зеландии клиенты стараются избегать контактов с проститутками из Китая, из-за чего девушкам приходится делать скидки, а также притворяться в объявлениях кореянками или японками.

«Я уже перестала говорить о том, что я китаянка, предлагаю клиентам большую скидку, но они все равно избегают нас, как будто мы являемся носителями вируса», — заявила одна из работниц сферы.

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Еще одна собеседница издания заявила, что на фоне распространения новостей о коронавирусе ей пришлось снизить ценник на свои услуги вдвое. Падение всей отрасли, по словам девушки, за последние две недели составило 50 процентов. «Бизнес находится в упадке, еще никогда не было так плохо», — отметила она.

По словам девушки, несмотря на то, что она восемь лет не была в Китае, клиенты считают, что шанс заразиться он нее такой же, как от жителя зараженного коронавирусом города Ухань.

Новозеландская активистка Кэтрин Хили (Catherine Healy), защищающая права местных секс-работников, заявила, что для проституток настали «тревожные времена». «Мы обеспокоены тем, что люди из-за этого вируса могут не выжить в финансовом отношении», — сказала она.

Ранее 6 февраля сообщалось, что врач из китайской провинции Хунань десять дней подряд проверял самочувствие водителей и пассажиров на автодороге в связи со вспышкой коронавируса и умер от остановки сердца. Отмечалось, что причиной стало переутомление.

По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 28 тысяч, умерли 565 человек. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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