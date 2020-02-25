Семь россиян с охваченного коронавирусом лайнера вернулись на родину в карантин

Семь жителей Приморского края вернулись на родину с охваченного коронавирусом японского круизного лайнера Diamond Princess. Они помещены в инфекционную больницу на 14-дневный карантин, сообщила пресс-служба правительства региона.

В публикации сказано. что эвакуированные россияне прибыли 23 февраля во Владивосток. Врачи взяли у них анализы на вирус.

В территориальном управлении Роспотребнадзора отметили, что состояние граждан удовлетворительное, жалоб и высокой температуры у них нет.

Всего на корабле было около 20 россиян. Еще восемь из них вывезли в Казань, где они так же обследованы и помещены под карантин. У треоих выявлен коронавирус, заболевание протекает в легкой форме, без осложнений и выраженных симптомов.

Разносчиком инфекции на борту Diamond Princess стал 80-летний житель Гонконга. 5 февраля лайнера был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама. За это время заразились 691 пассажир и член экипажа из 3,7 тысячи, четверо умерли. Более 30 человек находятся в тяжелом состоянии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!