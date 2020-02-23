Стало известно о состоянии эвакуированных с японского лайнера россиян

У восьми граждан России, которых эвакуировали с зараженного коронавирусом японского круизного лайнера Diamond Princess, нет повышенной температуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя президента Татарстана Лилию Галимову.

По ее словам, в настоящий момент эвакуированные отдыхают после долгого ночного перелета и чувствуют себя хорошо.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что больницу, в которой находятся россияне, будут охранять бойцы Росгвардии. «Здесь будут находиться в течение всего периода выздоровления и лечения пациенты под наблюдением очень квалифицированных врачей, которые вместе с ними будут находиться здесь на менее 14 дней без выхода из здания, и весь блок, где расположены эти специальные боксы, будет охранять Росгвардия», — заявила она.

5 февраля лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама. Один из пассажиров на борту, 80-летний житель Гонконга, стал разносчиком инфекции. По данным Министерства здравоохранения Японии, всего вирусом заразились более 600 пассажиров. Всего на корабле было около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран. Восемь россиян вывезли с судна 23 февраля и разместили в санатории в Казани.

Вспышку коронавируса зафиксировали в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах мира, его жертвами стали 2362 человека. Число зараженных возросло до 77,9 тысячи, выздоровели более 21,3 тысячи человек.

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