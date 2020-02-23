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Эвакуированные с охваченного коронавирусом лайнера россияне вернулись на родину

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Татьяна Голикова
Татьяна Голикова

Восемь россиян, которые были эвакуированы с охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess в Японии, вернулись на родину. Об этом рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Остальные российские граждане отказались от эвакуации. Из восьми вернувшихся россиян трое заразились коронавирусом. По словам Голиковой, заболевание протекает в легкой форме, без выраженных симптомов и осложнений.

Эвакуация прошла 22 февраля. Все эвакуированные в течение 14 дней будут находиться в карантине под медицинским наблюдением в Казани в специализированном учреждении. В ходе карантина будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса, добавила Голикова.

5 февраля лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама. Один из пассажиров на борту, 80-летний житель Гонконга, стал разносчиком инфекции. По данным Министерства здравоохранения Японии, всего вирусом заразились более 600 пассажиров. Всего на корабле было около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран.

Вспышку коронавируса зафиксировали в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах мира, его жертвами стали 2362 человека. Число зараженных возросло до 77,9 тысячи, выздоровели более 21,3 тысячи человек.

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