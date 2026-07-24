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Силовые структуры
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16:26, 24 июля 2026Силовые структуры

Ловкость рук стащившей телефон воровки-карманницы попала на видео

Ловкая уличная воровка в центре Москвы украла у школьницы телефон и попала на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В центре Москвы ловкая воровка-карманница за одно мгновение стащила телефон у девочки-подростка и попала на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах снятых камерой наблюдения, видно как смуглая женщина в голубом платье в плотную приблизилась к школьнице и мгновенным почти неуловимым движением выхватила у нее из кармана телефон и спрятала его в платок. Все произошло так быстро, что подросток ничего не заметила.

После того, как девочка заявила по краже, по камерам опытную воровку вычислили, ей оказалась 44-летняя ранее судимая россиянка. Она призналась, что уже успела сбыть телефон прохожему.

Ранее в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» бывший полковник полиции рассказал, что каста уличных вором-щипачей практически вымерла.

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