Ловкость рук стащившей телефон воровки-карманницы попала на видео

Ловкая уличная воровка в центре Москвы украла у школьницы телефон и попала на видео

В центре Москвы ловкая воровка-карманница за одно мгновение стащила телефон у девочки-подростка и попала на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах снятых камерой наблюдения, видно как смуглая женщина в голубом платье в плотную приблизилась к школьнице и мгновенным почти неуловимым движением выхватила у нее из кармана телефон и спрятала его в платок. Все произошло так быстро, что подросток ничего не заметила.

После того, как девочка заявила по краже, по камерам опытную воровку вычислили, ей оказалась 44-летняя ранее судимая россиянка. Она призналась, что уже успела сбыть телефон прохожему.

Ранее в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» бывший полковник полиции рассказал, что каста уличных вором-щипачей практически вымерла.