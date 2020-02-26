Три вернувшихся в Россию туриста оказались заражены коронавирусом

Врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, которых эвакуировали в Казань с лайнера Diamond Princess. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет «Интерфакс».

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По ее словам, всего в Татарстан вернулись восемь пассажиров, среди них один ребенок. Еще семь россиян с лайнера поместили на карантин во Владивостоке. Вместе с тем эти трое россиян и другие эвакуированные с Diamond Princess в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо, высокой температуры и клинических проявлений ОРВИ нет ни у кого из них.

Круизный лайнер Diamond Princess пришвартовался у берегов Японии 5 февраля. Это произошло после того, как у некоторых пассажиров, находящихся на борту, были обнаружены симптомы коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Всего на корабле было около 20 россиян.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 80,3 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 27,8 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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