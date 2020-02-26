Возможность распространения коронавируса в России возросла

Возможность распространения коронавируса COVID-19 в России возрастает, заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России, подчеркнула, что пока вирус не распространился по стране. «Это позволяет не переходить к реализации следующих этапов национального плана по борьбе с ним», — добавила она.

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По словам чиновницы, Россия имеет штамм коронавируса, ведется работа над вакциной, в рамках которой разработаны пять прототипов.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 80,3 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 27,8 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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