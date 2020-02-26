Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом

Вероятность заразиться смертельным коронавирусом из Китая большинство россиян оценили скорее как низкую. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в среду, 26 февраля.

Только один из десяти опрошенных (11 процентов) оценил вероятность инфицирования коронавирусом скорее как высокую. Еще 29 процентов затруднились ответить. Остальные 60 процентов респондентов назвали скорее низким риск заразиться короновирусом. При этом 59 процентов опрошенных все-таки считают коронавирус опаснее сезонного гриппа.

Опасаются вспышки коронавируса в России 40 процентов респондентов, еще 12 процентов очень боятся такого развития событий. Только 28 процентов выразили уверенность в том, что коронавирус не грозит ни им, ни их близким. Доля таких людей выше в крупных городах. Москве и Санкт-Петербурге она составила 35 процентов, в других городах-миллионниках — 33 процента. Лишь 23 процента сельских жителей уверены, что они не заразятся коронавирусом.

Вместе с тем более половины опрошенных (64 процента) уверены, что защитить себя от коронавируса можно. Для этого, по мнению респондентов, достаточно будет мыть руки, избегать массового скопления людей, носить медицинскую маску и не ездить в Китай.

Кроме того, россияне уверены, что в случае вспышки коронавируса медицинские и эпидемиологические службы страны смогут защитить население. Так ответили 67 процентов опрошенных, еще 17 процентов продемонстрировали крайнюю степень уверенности.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По данным на 26 февраля, в мире зафиксировано более 81 тысячи случаев заболевания. Жертвами заболевания стали 2,7 тысячи человек, полностью вылечились более 30 тысяч пациентов.

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