В ВОЗ назвали подверженный коронавирусу возраст

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели расследование вспышки нового коронавируса COVID-2019 в Китае и пришли к выводу, что ему подвержены все возрастные категории. Об этом заявил глава экспертной комиссии по реагированию на вирус Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая Лян Ваньнянь, сообщает ТАСС.

«Это новый вид возбудителя заболевания, поэтому ни y одной возрастной группы нет иммунитета от нового типа коронавируса, могут легко заразиться», — сказал Ваньнянь.

Эксперты ВОЗ работали в Пекине, Ухане, провинциях Гуандун и Сычуань. Согласно результатам их работы, средний возраст заболевших составляет 51 год. 77,8 процента от всех инфицированных — люди в возрасте 30-69 лет. Примерно в пяти процентах случаев у контактировавших с зараженными в анализах находили вирус.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, вспышка вируса пока не перешла из эпидемии в пандемию, но имеет такой потенциал.

По данным на 24 февраля, 80 тысяч человек заражено COVID-2019. Умерло 2620 пациентов, более 25 тысяч вылечились. В России были обнаружены двое инфицированных. Они успешно прошли лечение.

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