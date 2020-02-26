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Московские рестораны усилят меры безопасности из-за коронавируса

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В московских ресторанах изменят правила безопасности в связи с распространением китайского коронавируса. Соответствующее предписание подготовил Роспотребнадзор, передает газета «Ведомости».

Ведомство обязало персонал носить медицинские маски, дезинфицировать посуду, а также установить в залах бактерицидные лампы. Уточняется, что менять маски нужно не менее одного раза в три часа. Кроме того, сотрудники должны использовать кожные антисептики.

Обеденные залы необходимо дезинфицировать дважды в день, а дверные ручки и кассы — каждый час. Также нужно изменить режим мойки посуды: теперь ее придется дезинфицировать по 90 минут при температуре более 65 градусов. Рестораторы должны отчитываться о выполнении этих предписаний еженедельно.

Ранее Роспотребнадзор призвал россиян воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран. В указанных странах выявлено обострение китайского коронавируса COVID-2019. Так, в Южной Корее насчитывается 977 случаев заболевания и 11 смертей, в Италии заразились 283 человека, семеро из которых погибли, а в Иране насчитывается 95 зараженных, из которых 15 человек скончались.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По данным на 26 февраля, в мире зафиксировано более 81 тысячи случаев заболевания. Жертвами заболевания стали 2,7 тысячи человек, полностью вылечились более 30 тысяч пациентов.

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