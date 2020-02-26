Проверки китайских туристов в транспорте Москвы попросили прекратить

Посольство Китая попросило правительство Москвы прекратить проверки китайских туристов в связи с профилактикой коронавируса в городском общественном транспорте. Об этом говорится в официальном письме из посольства, копию которого публикует «Новая газета».

Согласно тексту документа, специального мониторинга граждан КНР нет ни в одной стране мира. Такой подход к профилактике коронавируса в России «вредит благоприятной атмосфере развития китайско-российских отношений» из-за дискриминации в отношении китайских граждан. В этой связи китайская сторона рассчитывает на «соразмерный и недискриминационный характер» эпидемиологических мер.

Чтобы «успокоить общество и не разрывать дружеские отношения Китая и России», китайская сторона попросила не предпринимать чрезмерных мер, которые не отвечают «достойному уровню двусторонних отношений».

Ранее сообщалось, что более 20 граждан Китая ушли из гостиницы, где им было предписано находиться на карантине, и отправились на экскурсию по Москве. Их остановили 20 февраля при входе на станцию метро «Новослободская». За туристами приехала скорая, но они сбежали от врачей на экскурсионном автобусе.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По данным на 26 февраля, в мире зафиксировано более 81 тысячи случаев заболевания. Жертвами заболевания стали 2,7 тысячи человек, полностью вылечились более 30 тысяч пациентов.

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