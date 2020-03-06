Число заразившихся коронавирусом перевалило за 100 тысяч

Число людей по всему миру, заразившихся новым коронавирусом, перевалило за 100 тысяч. Об этом в пятницу, 6 марта, свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.

Большая часть из заболевших была выявлена на материковой части Китая — 80,5 тысячи. Среди других стран первые места по числу заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 занимают Южная Корея (6,5 тысячи), Иран (4,6 тысячи) и Италия — 3,8 тысячи. В других странах число инфицированных не превышает тысячи.

В то же время уже половина всех заразившихся SARS-CoV-2 вылечилась. Скончались при этом 3,4 тысячи заболевших, подавляющая часть из них — в Китае.

Ранее 6 марта стало известно, что в России за сутки зафиксировано шесть новых случаев коронавируса. Пять заболевших обнаружены в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все случаи коронавируса «завезены» в Россию из Италии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 28 февраля подняла уровень угрозы эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 до «очень высокого». Это максимально возможный в ее градации.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Помимо Китая заболевших выявили более чем в 80 странах мира.

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