Китайские врачи вылечили самого маленького пациента с коронавирусом

Самого маленького пациента Китая, который заразился коронавирусом, выписали из больницы 6 марта после того, как врачи признали его полностью здоровым. Об этом пишет Daily Mail.

Мальчик по имени Муэн (Mu'en) сегодня воссоединился со своей семьей в детском госпитале китайского города Хэнань (Henan Children's Hospital). До этого малыш находился на карантине. Коронавирус у малыша выявили, когда ему было пять дней.

Чтобы обеспечить выздоровление мальчика, врачи целый месяц круглосуточно наблюдали за маленьким пациентом, подвергая его антивирусному лечению.

До него самым маленьким пациентом в Китае, который заразился коронавирусом, считался 17-дневный ребенок. Последнему удалось выздороветь без лекарств.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 100 тысяч человек, скончались 3398, более 55,5 тысячи вылечились. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла уровень опасности международного распространения SARS-CoV-2 до очень высокого.

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