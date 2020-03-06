Попытки спасти экономику от коронавируса признали безнадежными

Попытки мировых центробанков с помощью снижения ключевых ставок спасти мировую экономику от падения из-за коронавируса выглядят безнадежными. К такому выводу пришли эксперты, которых опросил портал CNBS.

Они признали, что жесткие действия регуляторов могут оказать временный эффект, но не развернут общий тренд рынков на дальнейшее падение и уход в защитные активы.

Так произошло после снижения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на экстренном заседании 3 марта сразу на 0,5 процентного пункта — с 1,5-1,75 до 1-1,25. В последний раз аналогичные действия американский регулятор предпринимал на фоне глобального кризиса 2008 года.

Рынки отреагировали ростом, но уже спустя сутки ключевые американские индексы, S&P 500, Dow Jones и NASDAQ, вернулись на уровни предыдущего дня и по состоянию на 6 марта находятся там же.

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Аналитики японского банка Nomura отмечают, что инвесторы привыкли к таким действиям центробанков в случае традиционных проблем. Однако ситуация с коронавирусом выглядит принципиально иной, поэтому привычная политика не срабатывает. Лучшим ответом, отмечают они, стали бы позитивные новости из медицинских источников.

Крис Рапки (Chris Rupkey), управляющий директор MUFG Union Bank, добавляет, что ключевые ставки и так находятся на крайне низком уровне. Кроме того, компании в принципе не стремятся занимать деньги в нынешних условиях, а наращивают ликвидность. В связи с этим, по его мнению, ФРС не стоит пытаться потушить этот пожар дальнейшим снижением, которое большинство специалистов ожидают на заседании через две недели.

Главный экономист британской аналитической компании The Economist Intelligence Unit Саймон Баптист указал, что в отдельных случаях помочь может поддержка правительством конкретных отраслей и компаний, как это происходит в Китае. В то же время он признал, что в мире не так много стран, которые имеют возможность действовать таким образом.

Между тем российский Центробанк на данный момент не проводит какие-либо экстренные меры и не изменял ключевую ставку. В организации утверждают, что располагают всеми инструментами для минимизации последствий от распространения коронавируса и применят их при необходимости.

В свою очередь в правительстве России 5 марта была создана комиссия по повышению устойчивости экономики страны. Возглавил ее первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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