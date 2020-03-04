ЦБ отказался идти по пути США из-за коронавируса

Российский Центробанк располагает всеми инструментами для минимизации последствий от распространения коронавируса. Идти по пути США и принимать экстренные меры регулятор не собирается. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, ее слова приводит ТАСС.

«Что касается финансовой стабильности — все инструменты у нас есть, инструменты реагирования уже давно разработаны, неоднократно раньше использовались», — сказала она, но не уточнила, о чем именно идет речь. Одновременно в ЦБ рассказали о новых инфляционных рисках из-за вируса, но их масштаб и влияние на экономику еще не определены.

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Во вторник, 3 марта, Федеральная резервная система (ФРС) США на внеочередном заседании снизила базовую ставку на 0,5 процентного пункта — с 1,5-1,75 до 1-1,25 процента. На такие меры пришлось пойти из-за угроз мировой экономике на фоне распространения коронавируса.

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