США заставили рубль взлететь

После решения Федеральной резервной системы (ФРС) США опустить базовую ставку на 0,5 процентных пункта, с 1,5-1,75 до 1-1,25 процента, курс рубля взлетел, свидетельствуют данные Московской биржи.

Действия ФРС заставили доллар опуститься с 66,53 рубля до 65,37 рубля. По состоянию на 19:25 мск произошла небольшая коррекция до 65,89 рубля за доллар.

Американский регулятор впервые с кризиса 2008 года понизил ставку на внеочередном заседании, при этом понижение оказалось значительнее, чем ожидало большинство экспертов.

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Пойти на такие меры ФРС пришлось из-за угроз мировой экономике на фоне распространения коронавируса. В последние недели главные американские биржевые индексы — Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ — растеряли весь рост с начала года.

Решительных действий от регулятора требовал и президент США Дональд Трамп. Он неоднократно критиковал главу ФРС Джерома Паэулла за слишком медленное снижение ставки и накануне, 2 марта, вновь потребовал действовать более решительно. Рост американских рынков глава Белого дома считает одним из главных своих достижений.

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