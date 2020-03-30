Иран обвинил США в медицинском терроризме

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в медицинском терроризме из-за продолжения политики санкций в условиях пандемии коронавируса. Об этом он написал в статье для газеты «Коммерсантъ».
По мнению главы дипведомства, Соединенные Штаты применяют «медицинский и экономический терроризм» в отношении Ирана. В частности, он назвал целью Вашингтона не позволить стране пользоваться ее самолетным парком и мешать в борьбе с COVID-19. Зариф назвал такие действия преступлением против человечности, призвав не создавать перебои в доставке международной помощи.
26 марта Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовать от ряда других стран снять санкции, мешающие борьбе с распространением коронавируса.
По последним данным, в мире выявлено свыше 723 тысяч инфицированных коронавирусом; 34 тысячи человек погибли, 152 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения