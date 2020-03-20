США захотели воспользоваться коронавирусом для смены власти в Иране

США захотели воспользоваться обострившейся ситуацией с коронавирусом, чтобы добиться смены власти в Иране. Такое мнение высказал аналитик Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев в разговоре с РИА Новости.
По его словам, даже если Вашингтон ослабит санкции против Тегерана, не все страны решатся помочь ему в борьбе с коронавирусом. Несмотря на то, что ограничительные меры не затрагивают транзакции по поставкам медицинских товаров, министерство финансов США может им воспрепятствовать. «Получается, что кредитным организациям легче вообще не связываться с Тегераном, чем потом отчитываться перед американцами», — считает Маргоев.
Он добавил, что скорее всего США не снимут санкции, а будут ждать ослабления Ирана. Аналитик отметил, что Вашингтон ждет усиления социального напряжения на фоне пандемии, за которым должно пойти ослабление политического режима в Тегеране. «Когда вспышка коронавируса спадет, возможны очередные протесты. Видимо, в США на это делают ставку», — заключил он.
17 марта правительство Японии решило выделить Тегерану 23,5 миллиона долларов, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса. По последним данным, в Иране 18,4 тысячи человек заражено коронавирусом, это третий по величине показатель во всем мире. Более 1,2 тысяч человек погибли, еще 5,9 вылечились.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения