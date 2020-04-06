В Евросоюзе оценили санкции против России в условиях пандемии коронавируса

В Евросоюзе оценили возможность отменить санкции против России в условиях пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Ранее группа депутатов Европарламента направила письмо Еврокомиссии с требованием не допустить отмены санкции против России «под предлогом борьбы с пандемией коронавируса».
Как отметил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано, комментируя требования депутатов, руководство ЕС не видит проблем в сохранении санкций против России, поскольку они «не подрывают возможности РФ бороться с коронавирусом».
«Санкционные режимы ЕС не должны подрывать поставки средств и оборудования для борьбы с коронавирусом», — заявил Стано. Он также напомнил, что ограничения были введены в связи с событиями на Украине в 2014 году.
Ранее в Европейском парламенте назвали попыткой снять санкции российскую помощь Италии. Как отмечается в письме депутатов руководству Евросоюза, отправка гуманитарной помощи из России в Италию может повлиять на позицию ЕС по санкциям. Авторы текста назвали отправленный груз «плохо применимой гуманитарной помощью».
Страны ЕС, США и Украина ввели ограничения в отношении Москвы в 2014 году из-за присоединения Крыма к России. Затем были введены дополнительные санкции из-за ситуации на востоке Украины.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения