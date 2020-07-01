Явка на голосовании по Конституции превысила 60 процентов

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию России превысила 60 процентов. Об этом свидетельствуют данные, которые выводятся на табло в информационном центре ЦИК.

Наибольшая явка наблюдается в Туве, Чечне и Кемеровской области, наименьшая — в Карелии и Мурманской области.

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Ранее в среду в голосовании приняли участие президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Общероссийское голосование по вопросу изменения Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. Среди предлагаемых изменений — право действующего президента переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.

Накануне, в преддверии основного дня голосования, Путин призвал россиян принять участие в плебисците. По его словам, значение имеет каждый голос. Он в очередной раз напомнил, что любые изменения в основной закон могут быть внесены только с одобрения большинства граждан. Российский лидер отметил, что предлагаемые изменения позволят закрепить в документе 1993 года главные ценности российского народа.

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